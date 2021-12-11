ЦСКА — «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бийиол, Чалов.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.
Запасные: Шамов, Беляев, Бьернстрем, Камболов, Ткачев, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев.
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня, 11 декабря. Начало встречи — в 16.30 (мск).
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