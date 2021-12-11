ЦСКА — «Арсенал»: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 11 декабря, запланирован матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал». Начало игры назначено на 16:30 по московскому времени.
Ранее ЦСКА на официальном сайте сделал заявление о проведении матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». Встреча пройдет без болельщиков.
Игру решено провести при пустых трибунах из-за мороза. Во время начала матча (в 16.30) обещают -17 градусов.
По информации «СЭ», перенос матча не связан с погодными условиями. Причина заключается в желании правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).
ЦСКА с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 19 баллами.
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