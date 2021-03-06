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ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть трансляцию матча

12:00
ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 6 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Армейцы не проигрывали «Ахмат» с марта 2017 года. После той встречи ЦСКА обыгрывал соперника всухую 6 матчей подряд.

Следить за матчем ЦСКА — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА — Ахмат

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