На 13-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» арбитр Иван Сиденков не назначил пенальти в ворота гостей, когда их защитник Андрей Семенов сыграл в мяч левой рукой, парировав удар Николы Влашича.

Если судить по видеоповторам, нарушение правил произошло в штрафной площади. Странно, что ошибку судьи не исправили видеоассистенты Павел Шадыханов и Арам Петросян.

А вот на 1-й минуте Сиденков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в пользу ЦСКА после падения Чидеры Эджуке.

(Александр Бобров)

6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат».

6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Никола Влашич и Андрей Семенов.

6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Никола Влашич и Андрей Семенов.

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»