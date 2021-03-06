ЦСКА — «Ахмат»: игрок грозненцев сыграл рукой. Судья пенальти не назначил
На 13-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» арбитр Иван Сиденков не назначил пенальти в ворота гостей, когда их защитник Андрей Семенов сыграл в мяч левой рукой, парировав удар Николы Влашича.
Если судить по видеоповторам, нарушение правил произошло в штрафной площади. Странно, что ошибку судьи не исправили видеоассистенты Павел Шадыханов и Арам Петросян.
А вот на 1-й минуте Сиденков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в пользу ЦСКА после падения Чидеры Эджуке.
(Александр Бобров)
Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»
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