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«Ротор» — «Химки»: стартовые составы. Глушаков и Мирзов выйдут в старте

15:55
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«Ротор» примет «Химки» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Сверченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

Ротор — Химки

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