Чуперка отобрал у Гацкана рекорд чемпионатов России
Красная карточка в матче против «Уфы» стала для полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки третьей в чемпионате-2019/20.
27-летний хавбек повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз хавбек «Тамбова» досрочно покинул поле уже в 14-м туре, тогда как предыдущий рекордсмен Александр Гацкан из «Ростова» получил третью красную карточку в 15-м туре сезона-2016/17. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон
|
Игрок
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Удаления
|
3-я карточка*
|
Валерий Чуперка
|
2019/20
|
Тамбов
|
11
|
3
|
14-й
|
Александр Гацкан
|
2016/17
|
Ростов
|
11
|
3
|
15-й
|
Лассана Диарра
|
2013/14
|
Анжи/Локомотив
|
21
|
3
|
19-й
|
Леандро Фернандес
|
2007
|
Динамо
|
25
|
3
|
22-й
|
Юрий Ковтун
|
1995
|
Динамо
|
25
|
3
|
23-й
|
Александр Орехов
|
2007
|
Кубань
|
25
|
3
|
25-й
|
Сергей Жуненко
|
1995
|
Ротор
|
23
|
3
|
26-й
|
Эрик Яхимович
|
1999
|
Динамо
|
23
|
3
|
28-й
|
Дмитрий Тарасов
|
2010
|
Локомотив
|
26
|
3
|
30-й
* Тур, в котором получена третья красная карточка.
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