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Сегодня, 11:22

Чорлука рассказал, как чуть не перешел из «Локомотива» в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» хорват Ведран Чорлука поделился информацией о том, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

«Я отлично сыграл на Евро-2016, после чего появилось предложение от «Спартака». Может быть, они скажут, будто такого не было, но я знаю, что было. Плюс были предложения от других клубов, а в «Локо» менялось руководство. Насчет меня приходили запросы, но никакой реакции от клуба. Какие команды хотели меня видеть? «Фиорентина», «Вест Хэм» и другие. Им никто не отвечал, и я не мог никому набрать, чтобы спросить: «Кто будет решать мой вопрос?» Появился еще «Мидлсбро», который поднялся в АПЛ. Команду тренировал Айтор Каранка, и клуб очень хотел, чтобы я к ним присоединился. А все никто не отвечал. В этот момент я был очень близок к переходу в «Спартак». Почему в итоге не перешел? «Локомотив» сделал то, что должен был, — поговорил со мной: «Ведран, мы тебя никуда не отпустим». Мне ведь хорошие клубы предлагали контракты на 4-5 лет. А у меня заканчивалось соглашение с «Локо» и не было общения с руководством. Мне нужно было понимать, что клуб на меня рассчитывает. Я хочу играть в «Локомотиве», но покажите, что и вы заинтересованы. Какой-то паники не было. Удивляло только отсутствие генерального директора, чего не может быть в такой команде, как «Локомотив», — приводит слова Чорлука «Чемпионат».

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005925-vedran-chorluka-rasskazal-kak-chut-ne-pereshyol-iz-lokomotiva-v-spartak.html
Ведран Чорлука
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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