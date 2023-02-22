Фернандес — о Кокорине: «Он был заводилой и диджеем в раздевалке. Мы обожали его»
Леандро Фернандес назвал самое яркое воспоминание от игры с молодым Кокориным
Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» назвал самое яркое воспоминание от игры с молодым форвардом Александром Кокориным.
«Кокорин всегда был заводилой в раздевалке. Он постоянно включал музыку, и мы веселились. Было здорово. Он был диджеем! Всегда был веселым. Мы обожали его», — сказал Фернандес «СЭ».
Кокорин в 2008 году перешел в «Динамо». За команду он провел более 130 матчей. Летом 2013 года он стал игроком «Анжи», но через полтора месяца вновь вернулся в «Динамо», так и не сыграв ни одного матча за новый клуб.
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|
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|17
|10
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|2
|32-23
|35
|
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|8
|2
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|
7
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|5
|7
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|20
|
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|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|17
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|3
|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
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|16
|1
|3
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|1
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