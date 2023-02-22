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Сегодня, 11:29

Мейра назвал Россию хорошей страной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал о том, какие впечатления у него остались от России.

«Изменилось ли что-то за последние годы в России? Нет какой-то сильной разницы. Россия по-прежнему хорошая страна. Я знаю это, как никто другой, потому что три года играл в Санкт-Петербурге. Москва тоже прекрасный город. Для меня большое счастье вновь оказаться здесь. Любимые места в Санкт-Петербурге? В памяти очень много хороших ресторанов, центральный проспект города, реки, мосты. Очень красивый город с большим количеством мест, которые можно посетить. Самые яркие впечатления из периода, проведенного в «Зените»? В карьере спортсмена лучшие воспоминания всегда связаны с выигранными трофеями, с играми, которые позволили тебе прийти к этим титулам. Победы в чемпионате России, в Кубке страны — особенные моменты, которые я пережил в «Зените», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Португальский защитник выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе петербургского клуба он провел 53 матча, стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-rossiya-po-prezhnemu-khoroshaya-strana-ya-znayu-eto-kak-nikto-drugoi-229848/
Фернанду Мейра
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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