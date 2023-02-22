Мейра назвал Россию хорошей страной

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал о том, какие впечатления у него остались от России.

«Изменилось ли что-то за последние годы в России? Нет какой-то сильной разницы. Россия по-прежнему хорошая страна. Я знаю это, как никто другой, потому что три года играл в Санкт-Петербурге. Москва тоже прекрасный город. Для меня большое счастье вновь оказаться здесь. Любимые места в Санкт-Петербурге? В памяти очень много хороших ресторанов, центральный проспект города, реки, мосты. Очень красивый город с большим количеством мест, которые можно посетить. Самые яркие впечатления из периода, проведенного в «Зените»? В карьере спортсмена лучшие воспоминания всегда связаны с выигранными трофеями, с играми, которые позволили тебе прийти к этим титулам. Победы в чемпионате России, в Кубке страны — особенные моменты, которые я пережил в «Зените», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Португальский защитник выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе петербургского клуба он провел 53 матча, стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.