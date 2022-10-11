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11 октября, 15:35

Чочиев назвал сумму первого контракта в долларах, когда он играл вместе с Кокориным

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев назвал сумму своего первого контракта в долларах.

Футболист рассказал о периоде, когда он перешел в дубль «Локомотива» из клубной академии вместе с Александром Кокориным.

«Мы попали в дубль вместе с Сашей. Свой первый контракт я подписал на 2 тысячи долларов», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев — воспитанник «Локомотива», он покинул московский клуб в 2014 году. С июля 2022 года 31-летний россиянин является футболистом «Алании».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-chochiyev-nazval-summu-pervogo-kontrakta-v-dollarakh-kogda-on-igral-vmeste-s-kokorinym-neplokhiye-dengi-dlya-dublera
Алан Чочиев
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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15
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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П
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