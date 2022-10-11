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11 октября, 15:23

Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи о переходе Осинькина в «Локомотив»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг слухи о том, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли только о предстоящей домашней игре», — приводит Metaratings слова Андреева.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее сам специалист опроверг «СЭ» информацию о его возможном назначении в «Локомотив».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 12 туров. 8 октября руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-krylev-oproverg-slukhi-o-perekhode-osinkina-v-lokomotiv-1382379/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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ЖК
Г
Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Локомотив

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