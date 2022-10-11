Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи о переходе Осинькина в «Локомотив»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг слухи о том, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли только о предстоящей домашней игре», — приводит Metaratings слова Андреева.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее сам специалист опроверг «СЭ» информацию о его возможном назначении в «Локомотив».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 12 туров. 8 октября руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.