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11 октября, 15:43

Мацуев считает, что рано называть вратаря Селихова легендой «Спартака»

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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с вратарем москвичей Александром Селиховым.

«Хочу сказать, что не только Селихов, но и Максименко является основным вратарем «Спартака». Отлично, когда в команде есть конкуренция. Считаю, что это идет им на пользу. Максименко и Селихов — оба талантливых голкипера, которые, надеюсь, будут играть за сборную России. Конечно, замечательно, что с Селиховым могут продлить контракт. Он наш, и пусть Александр и другой Александр сохраняют блистательную форму», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Мацуев считает, что рано называть Селихова легендой, учитывая его игру в Лиге Европы в прошлом сезоне.

«Селихова можно назвать легендой после Лиги Европы? Слово легенда можно применять только к единицам. Безусловно, те сейвы Селихова войдут в историю «Спартака», но называть легендой действующего футболиста рановато, тем более Александр своего последнего слова еще не сказал», — добавил Мацуев.

Текущий контракт 28-летнего Селихова с красно-белыми действует до конца лета 2023 года.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-selihova-eshhe-rano-nazy-vat-legendoj-no-zamechatel-no-chto-s-nim-mogut-prodlit-kontrakt/
Александр Селихов
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ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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Спартак

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