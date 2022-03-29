«Переформатирование летом меня не пугает, «Динамо» и в следующем сезоне будет бороться с «Зенитом». Лещенко — о будущем бело-голубых

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отметил, что его не пугает будущее бело-голубых в связи с переформатированием других клубов. По его словам, фундамент у «Динамо» состоит из российских игроков.

«Мне кажется, что в целом футбол никуда не денется и продолжит быть отдушиной для болельщиков, дарить положительные эмоции, — отметил Лещенко. — В нашей стране в футбол играли во времена гораздо более сложные.

Радует, что у «Динамо» сейчас достаточно сбалансированная команда. Да, грядет мощное переформатирование во всех командах в связи с отъездом части легионеров, какие-то связи будут разрушаться. Но меня это не пугает. У нас же команда держится на фундаменте из российских игроков: Тюкавине, Грулеве, Захаряне, Скопинцеве, Смолове, Фомине, Шунине и других. У нас достаточно крепкий состав, который и в следующем сезоне составит конкуренцию «Зениту».

Очень приятно, что «Динамо» опирается на российскую молодежь. Думаю, что команда на правильном пути, и это, безусловно, радует болельщиков, число которых растет. Это очень здорово.

Я чувствую, что наше руководство все правильно делает, чтобы заполнить «ВТБ-Арену» болельщиками. Фанатам нравится молодой азарт и прогресс в результатах. Думаю, они еще больше сейчас активизируются, и прекрасный стадион еще лучше станет заполняться".