Чистяков рассказал, что у него были и другие варианты до перехода в «Сочи»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков заявил, что до перехода в черноморскую команду у него были и другие варианты продолжения карьеры.

«Варианты были, но не хочу о них говорить. Я — игрок футбольного клуба «Сочи», мне здесь нравится. Я хочу доказать свою профпригодность именно здесь. Хочу помочь команде остаться в премьер-лиге, а себе — реанимировать карьеру. Поэтому о других вариантах нет смысла говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах в чемпионате России.

Сочинская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 18 туров.