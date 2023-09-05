Чистяков — о «Зените» без Малкома: «Горевать нет времени»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с «СЭ» высказался об уходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Конечно, Малком был одним из наших ключевых игроков. Он давал результат. Конечно, это большая потеря для нас. Но горевать, думаю, нет времени и смысла не вижу. Будем отталкиваться от своей игры и продолжать без Малкома. Есть впереди другие игроки, которые тоже могут делать результат. Поэтому Малкому пожелаю удачи», — сказал Чистяков «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объяви