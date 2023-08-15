Чистяков может пропустить матч со «Спартаком»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о восстановлении игрока.

«Ему надо поправить свое здоровье. Сейчас мысли только о том, как побыстрее вернуться на поле. Когда это произойдет? В ближайшее время должен вернуться в общую группу. Сейчас уже делает беговые упражнения. Травма его не беспокоит. Сыграет ли он со «Спартаком»? Думаю, что нет. Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет», — приводит слова Талаева Sport24.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил три последних матча «Зенита».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени.