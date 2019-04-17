Чиновник Пак на суде Кокорина и Мамаева об ударе стулом: "Я не видел, чтобы они заранее договаривались"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, был ли сговор в действиях компании. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– На очной ставке что вы ответили на мой вопрос об извинениях? – вопрос адвоката Вячеслава Барика.

– Я не помню.

– Допрос производился после очных ставок?

– Я не помню, когда это было.

– Вы сказали, что были страдания. Только физические?

– И моральные, и физические.

– Обидно было?

– Да.

– Посчитали честь посрамленной?

– Могли бы переформулировать вопрос?

– Ну упала ли тень на ваше достоинство?

– Меня оскорбили лично. И оскорбляли тех людей, которых я знаю.

– Вы видели, чтобы Мамаев и Кокорин координировали действия по удару стулом? – вопрос адвоката Бушманова.

– Я не видел, чтобы они заранее договаривались. Может, такое и было, но я конкретно этого не видел.

– Аналогичной вопрос по Кириллу. Он мог согласовывать действия с Мамаевым?

– Мне сложно ответить утвердительно на этот вопрос. Были ли форма согласования, или ее не было. Я не слышал.

– Эти действия были спонтанными?

– Вопрос не в моей оценке. Мне сложно. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live