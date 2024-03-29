Защитник «Факела» Сенхаджи: «Наша цель — остаться в РПЛ»

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Защитник «Факела» Райан Сенхаджи рассказал о цели команды на сезон-2023/24.

«Нам необходимо сохранить прописку в высшем дивизионе. Это моя первая цель. Точнее, это наша общая цель», — приводит слова Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России «Факел» занимает 11-е место, набрав 25 очков.