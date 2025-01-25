Экс-голкипер «Крыльев Советов» Лобос: «Мендес должен больше уважать «Крылья». Он поступает неправильно»

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в комментарии «СЭ» высказался о ситуации с полузащитником ЦСКА Виктором Мендесом, выступающим за самарский клуб на правах аренды.

Ранее соотечественник Лобоса не явился на сборы «Крыльев Советов» после отпуска. 22 января чилийский «Коло-Коло» объявил о скором трансфере игрока, но армейцы опровергли информацию об уходе полузащитника.

«История с Мендесом кажется мне неправильной. Во-первых, «Крылья Советов» дали ему шанс продолжать играть и расти, раз уж он не играл за ЦСКА. Во-вторых, он должен больше уважать «Крылья», — сказал Лобос «СЭ».

Полузащитник присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

С сентября прошлого года хавбек выступал на правах аренды за «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету 12 матчей за клуб без результативных действий.

Лобос играл за самарскую команду с 2005 по 2010 год.