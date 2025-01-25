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Сегодня, 20:20

Станкович провел первую тренировку «Спартака» в Дубае, в занятии участвовали 30 игроков

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Футболисты московского «Спартака», которые в субботу 25 января прилетели в Дубай на второй сбор, провели вечернюю тренировку.

В занятии приняли участие все 30 прибывших на сбор футболистов. Кроме того, на тренировке присутствовал новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Завершилось занятие двусторонней игрой, где команды разделились следующим образом:

Желтые: Максименко — Денисов, Дуарте, Абена, Мангаш — Бонгонда, Мартинс, Умяров, Зорин, Игнатов — Николсон

Красные: Довбня — Зобнин, Чернов, Литвинов, Рябчук — Хлусевич, Медина, Пруцев, Барко, Маркиньос — Угальде

Защитник Срджан Бабич и полузаащитник Антон Зиньковский, до этого работавшие в общей группе, участия в двусторонке не принимали из-за небольших ограничений.

Первый матч РПЛ после зимней паузы красно-белые проведут 2 марта в Москве против «Оренбурга».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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И К Ж
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Динамо Мх

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