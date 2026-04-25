Челестини — о форме ЦСКА: «У нас сложный период. Мне не нравится слово кризис»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы после матча с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— «Рубин» больше владел мячом в первом тайме. Это было ваше решение отдать мяч сопернику?
— Нет, никогда. День, когда я скажу это своей команде, то я не буду ее тренировать. Да, «Рубин» больше владел мячом, но сегодня мы грамотно действовали и не хотели сильно рисковать при перехватах.
— Во втором тайме ЦСКА смотрелся лучше. Можно ли сказать, что команда выходит из кризиса?
— Это сложный вопрос. Футбол — это общекомандная динамика. Мы будем в таком состоянии до самого конца. Я видел команду, которая хочет завершить год хорошо. Это команда хочет бороться за что-то в чемпионате и в Кубке. И то, что мы не пропустили, — это позитивный момент. У нас сложный период времени. Мне не нравится слово кризис. Это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями» — это не очень хороший результат. Но сегодня и «Локомотив» не смог их обыграть. Наверное, после сегодняшнего дня все поймут, что в Самаре не очень легко играть.
Всем в чемпионате очки даются сложно. У нас была большая проблема, но мы ее решили. Сейчас мы пытаемся выходить на свой прежний уровень, — сказал Челестини на пресс-конференции.
ЦСКА (45 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (45) по дополнительным показателям. У красно-белых есть игра в запасе.
В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 2 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0