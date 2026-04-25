Челестини — о форме ЦСКА: «У нас сложный период. Мне не нравится слово кризис»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы после матча с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— «Рубин» больше владел мячом в первом тайме. Это было ваше решение отдать мяч сопернику?

— Нет, никогда. День, когда я скажу это своей команде, то я не буду ее тренировать. Да, «Рубин» больше владел мячом, но сегодня мы грамотно действовали и не хотели сильно рисковать при перехватах.

— Во втором тайме ЦСКА смотрелся лучше. Можно ли сказать, что команда выходит из кризиса?

— Это сложный вопрос. Футбол — это общекомандная динамика. Мы будем в таком состоянии до самого конца. Я видел команду, которая хочет завершить год хорошо. Это команда хочет бороться за что-то в чемпионате и в Кубке. И то, что мы не пропустили, — это позитивный момент. У нас сложный период времени. Мне не нравится слово кризис. Это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями» — это не очень хороший результат. Но сегодня и «Локомотив» не смог их обыграть. Наверное, после сегодняшнего дня все поймут, что в Самаре не очень легко играть.

Всем в чемпионате очки даются сложно. У нас была большая проблема, но мы ее решили. Сейчас мы пытаемся выходить на свой прежний уровень, — сказал Челестини на пресс-конференции.

ЦСКА (45 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (45) по дополнительным показателям. У красно-белых есть игра в запасе.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 2 мая.

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