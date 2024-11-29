Четыре клуба АПЛ интересуются Угальде

Форвард «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, на 22-летнего костариканца претендуют «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд». Отмечается, что скауты команд наблюдали за игрой нападающего в последних матчах.

В текущем сезоне Угальде провел 20 матчей за «Спартак», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.