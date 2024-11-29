Байрамян сообщил, что в «Ростове» ничего не поменялось после слов Карпина об отставке

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что отношение главного тренера Валерия Карпина к работе не изменилось после его слов об отставке.

26 октября после матча РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:3) Карпин рассказал, что его посещают мысли об отставке.

«Мы не обсуждали эти слова, это личные дела Валерия Георгиевича. Он сам должен отвечать на такие вопросы. Но в тренировочном процессе и других моментах ничего не изменилось после его высказывания. Конечно, Карпин — основной талисман «Ростова». Мне лично всегда интересно играть против «Спартака», всегда эмоции, всегда открытый футбол, куча моментов, голы. Думаю, что не была исключением и последняя игра. Что касается заряженности, то мы и на матч с ЦСКА (2:1) вышли такими, нам это тоже принесло плоды. Дома при болельщиках нужно только так играть. Сейчас прошли «Спартак», впереди тоже сильные команды, будет еще сложнее», — цитирует Байрамяна ТАСС.

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.