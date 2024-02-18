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18 февраля, 18:57

Агент Мухина рассказал, когда игрок вернется к тренировкам в общей группе ЦСКА

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос о восстановлении футболиста после полученной травмы.

«У Максима все проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него еще месяц, идет четвертый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе. Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

В октябре стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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