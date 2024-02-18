Агент Мухина рассказал, когда игрок вернется к тренировкам в общей группе ЦСКА

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос о восстановлении футболиста после полученной травмы.

«У Максима все проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него еще месяц, идет четвертый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе. Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

В октябре стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей.