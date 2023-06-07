Деменко заявил, что «Зенит» не уступает в популярности «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о популярности этих двух клубов в России.

«В 90-е и где-то до 2003 года была эпоха «Спартака. Тогда все футболисты хотели играть за красно-белых. Вся страна любила футбол Романцева. В те годы, когда я играл за «Зенит», команда только возрождалась. Но было тоже интересно. В Петербурге одна команда, весь город жил футболом и дождался, когда «Зенит» стал хорошим европейским клубом. Сейчас взяли пять подряд чемпионств. На данный момент в России эпоха «Зенита. Теперь уже в этот клуб хотят попасть все футболисты. Если брать в общем, то это два суперклуба. Сложно сказать, кто популярнее. Две равные команды по популярности, я считаю», — цитирует Деменко Legalbet.

«Спартак» 22 раза в истории выиграл чемпионат СССР и России. «Зенит» завоевал золотые медали 10 раз. В этом сезоне сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на эмблему клуба.