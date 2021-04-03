Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростов» — «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростов» — «Спартак» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.
«Думаю, что в этой встрече фаворит «Спартак». Они сейчас на ходу, хорошее нападение. Мне кажется, Максименко очень прибавил. Он спасает команду в нереальных ситуациях. Ему становится тяжелее забить. «Ростов» может надеяться на то, что Джикия подустал после сборной. У Карпина игроки не такие яркие, но могут ответить дерзостью и молодостью. Но, объективно, «Спартак» сильнее», — сказал Червиченко «СЭ».
Также Червиченко отметил, как может повлиять на матч неучастие Зобнина, Крала и Мозеса.
«Из всех трех игроков может сказаться только потеря Зобнина. Остальные игроки так себе. Мозес то дает хороший матч, то смотрится ни о чем. Зобнин — серьезная фигура в «Спартаке». А от остальных команда не так зависит, как может показаться», — сказал Червиченко «СЭ».
Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в Ростове в воскресенье, 4 апреля. Начало матча в 19:00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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