Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник красно-белых Фернандо хочет вернуться в команду.

«После возвращения Промеса возможно все. Летом приедет Фернандо, через годик Глушаков. Это вредно для команды. Я всегда говорил, что и Промес — чисто эмоциональная покупка. Это неправильный трансфер. Если это как-то взбадривает команду, то почему нет? Такие трансферы приносят положительные эмоции хозяевам клуба, лишние деньги тоже есть. Ради Бога, пусть тратят», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее агент Фернандо заявил, что игрок желает вернуться в московский «Спартак». Всего за красно-белых бразильский полузащитник провел 98 игра, в которых забил 12 мячей.

(Владимир Пушкарев)