«Ротор» — «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию матча
В субботу, 3 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Предыдущая встреча команд, в рамках 12-го тура РПЛ, завершилась победой волгорадского клуба со счетом 2:1.
Следить за матчем «Ротор» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Ротор» — «Локомотив»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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