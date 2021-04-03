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«Ротор» — «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию матча

12:00
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 3 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Предыдущая встреча команд, в рамках 12-го тура РПЛ, завершилась победой волгорадского клуба со счетом 2:1.

Следить за матчем «Ротор» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Локомотив»

Ротор — Локомотив

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