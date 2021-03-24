Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС в связи с играми на ставках.

«Люди, которым не платят зарплату, вполне могут пойти на такое. По букве закона их можно обвинять. Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть. Спортивные принципы? А семью как кормить? Прежде чем обвинять людей, нужно иметь какие-то доказательства. Игроки «Тамбова» очень хорошо подходят на роль жертвы сейчас. Если у человека нет денег, а платить кредит надо, то кто-то мог и соблазниться», — сказал Червиченко «СЭ».

По информации «СЭ», двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5). «Тамбов» с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Владимир Пушкарев)