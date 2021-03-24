В РФС прокомментировали информацию о подозрении футболистов «Тамбова» в ставках
12:34
В РФС прокомментировали информацию по поводу ситуации с футболистами «Тамбова», которых подозревают в игре на тотализаторе.
«В ходе работы по противодействию договорных матчей от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК «Тамбов» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Как стало известно «СЭ», два футболиста «Тамбова» вызваны в РФС после информации от букмекеров.
Подозрения возникли по итогам матчей Тинькофф-РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» (0:4) и «Сочи» — «Тамбов» (5:0), которые состоялись 14 и 19 марта соответственно.
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