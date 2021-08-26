Главный тренер «Сочи» высказался против изменения формата РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартак» (2:1).

— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Дело, наверное, не в лимите, а в организации всего нашего футбольного хозяйства. Всегда происходят какие-то изменения. Самое главное в этом отношении — качественно работать. И хорошо готовить молодое поколение. Думаю, лимит помехой в этом плане стать не должен. Наоборот надо выдерживать конкуренцию, соответствовать требованиям. Если не соответствуешь... Нужны молодые игроки, игроки для сборной, но, как показывает практика, никакие искусственные меры не помогают.

— А что думаете по поводу возможной новой структуры чемпионата?

— Я за гладкий чемпионат. У нас большая страна и, считаю, все болельщики должны видеть «Спартак», «Зенит», «Динамо». У них по всей стране много поклонников. И разделение будет каким-то ограничением, — сказал Федотов.

13 августа издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует следующий лимит — «8+17» в заявке на сезон.