Червиченко — о Дзюбе: «Зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца?»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает об отсутствии форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче 18-го тура с «Динамо».
Ранее в Сети появилась фотография отдыхающего игрока на Мальдивах вместе с семьей.
«Что касается фотографии Дзюбы на Мальдивах, то зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, желтыми карточками или прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в теплые края. У нас один раз люди попробовали так сделать, мы сказали, что все сидят на базе, тренируются и уходят вместе с командой. Как-то сразу количество карточек и травм сократилось в следующие периоды», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4542851-chervichenko-o-foto-dzyuby-na-maldivah-zachem-podderzhivat-komandu-esli-hochetsya-solnca.html
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