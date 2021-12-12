Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает об отсутствии форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче 18-го тура с «Динамо».

Ранее в Сети появилась фотография отдыхающего игрока на Мальдивах вместе с семьей.

«Что касается фотографии Дзюбы на Мальдивах, то зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, желтыми карточками или прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в теплые края. У нас один раз люди попробовали так сделать, мы сказали, что все сидят на базе, тренируются и уходят вместе с командой. Как-то сразу количество карточек и травм сократилось в следующие периоды», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.