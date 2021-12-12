Шварц рассказал о состоянии Шиманьски, пропускающего матч с «Зенитом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника Себастьяна Шиманьски, который пропускает игру 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Медицинский штаб сделал все возможное, чтобы подвести Себастьяна к сегодняшней встрече. Вчера на предматчевой тренировке Шиманьски попробовал позаниматься, но в итоге мы приняли решение не рисковать», — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.
Шиманьски получил травму в игре 17-го тура против «Уфы» (2:0), у 22-летнего поляка выявили повреждение связок голеностопного сустава.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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