Семин обратился к болельщикам «Ростова» после назначения

Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин обратился к болельщикам донского клуба. Сегодня, 4 августа, 74-летний специалист заключил двухлетний контракт с клубом.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю определенную ответственность перед вами. Мне хочется получать от вас поддержку и полные трибуны. Желаю всем нам удачи и успеха!» — сказал Семин.

«Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола» ??



Юрий Павлович обратился к болельщикам ? pic.twitter.com/2vcnaZzpGp — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в июне 2020 года по истечении срока контракта.

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 принял решение покинуть команду.