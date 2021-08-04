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Семин обратился к болельщикам «Ростова» после назначения

23:10
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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин обратился к болельщикам донского клуба. Сегодня, 4 августа, 74-летний специалист заключил двухлетний контракт с клубом.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю определенную ответственность перед вами. Мне хочется получать от вас поддержку и полные трибуны. Желаю всем нам удачи и успеха!» — сказал Семин.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в июне 2020 года по истечении срока контракта.

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 принял решение покинуть команду.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rostovfc/status/1423009711033552898

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