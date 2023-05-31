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Чернышов: «Не скажу, что для «Динамо» срыв переговоров с Николичем — это потеря»

Мария Гусева
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал решение Марко Николича возглавить «Шабаб Аль-Ахли», а не московское «Динамо».

«Для меня неожиданная новость, так как все шло к тому, что Николич возглавит «Динамо», — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Видимо, специалисту предложили такие условия, от которых нельзя было отказаться. Марко сделал выбор в пользу денег. Сейчас так поступают многие, так как за год-два в ОАЭ можно обеспечить себе безбедную старость. Николич ведь после «Локомотива» так и не работал. Сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию. Не исключаю, что у «Динамо» были переговоры и с другими кандидатами, поэтому сам клуб выбрал для себя другого тренера. Не скажу, что для бело-голубых срыв переговоров с Николичем — это потеря. Да, он хорошо себя проявил в российском чемпионате, но будем честны: подбор футболистов в «Локо» был очень хороший. Сербу надо было просто ничего не испортить после прихода на место Юрия Семина. Это точно не катастрофа. Вот если бы сорвался приход Анчелотти или Моуринью с Гвардиолой — это было бы катастрофа».

Во вторник, 30 мая, стало известно, что Марко Николич не возглавит «Динамо».

За тур до конца чемпионата России бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: Betonmobile.ru
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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