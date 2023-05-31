Спортивный директор СКА Панченко поделился ожиданиями от летнего трансферного окна в РПЛ

Спортивный директор СКА Виктор Панченко считает, что в летнее трансферное окно в РПЛ сильно увеличится количество переходов сербских футболистов.

«Из Европы к нам никто не приедет. Если в лучшие времена к нам не ехали игроки из европейских чемпионатов, то сейчас тем более. Максимум румыны, но и по ним у меня большие сомнения. Словаки, словенцы и сербы, скорее всего, приедут. Сербский рынок сильно увеличится, а других европейских движений совершенно не будет, о них можно не мечтать. Нам нужно переключаться на Латинскую Америку? Только если Аргентина, Бразилия или кто-либо еще, из стран, которые к нам лояльны», — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ выступают 13 сербских футболистов.