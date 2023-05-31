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Сегодня, 18:35

Кечинов считает, что ЦСКА займет вторую строчку по итогам сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился мнением о медальной гонке в РПЛ.

«Скорее всего, ЦСКА станет вторым, потому что армейцы играют с «Ростовом» дома. «Спартаку» очень тяжело будет в Самаре, и я думаю, там получится ничья. У «Крыльев Советов» тяжелое положение. Они в родных стенах будут упираться. Плюс эта команда очень симпатичная, с поставленной игрой. Поэтому, если красно-белые наберут там одно очко, то останутся на третьем месте. А «Ростов» будет четвертым. Есть ли у «Ростова» козыри в противостоянии с ЦСКА? Хорошая игра в обороне, плюс впереди есть, кому забить, даже в отсутствие травмированного Комличенко. В последней встрече молодой нападающий Голенков забил два мяча. Там есть и опытные, хорошие футболисты, которые определяют игру команды: Байрамян, Глебов, который вызывается в сборную России. Но опять-таки, бросается в глаза, что силенки у них заканчиваются», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Перед финальным туром ЦСКА занимает вторую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Спартак» — третий (54 очка). На четвертом месте находится «Ростов» (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005143007_kechinov_cska_stanet_vtoryim_no_legko_s_rostovom_armeycam_ne_budet
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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