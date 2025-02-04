Личка заявил, что рассчитывает на Бителло во второй половине сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что вернувшийся в расположение команды полузащитник Бителло примет участие в ближайшем матче бело-голубых в Winline Зимнем кубке РПЛ со «Спартаком».

— Как Бителло внедряется в команду после возвращения? Насколько вы ему доверяете?

— Бителло вернется тоже. Он под конец сбора приехал в Катар. У него была индивидуальная тренировка сегодня утром. В игре со «Спартаком» уже будет.

— Вы пообщались с ним?

— Да.

— Вы на него рассчитываете?

— Да.

25-летний футболист с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком. Изначально Бителло не намеревался возвращаться в расположение бело-голубых.