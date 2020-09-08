Черных покинул «Динамо»

Фёдор Черных покидает «Динамо». Контракт прекращён по соглашению сторон ?



Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провёл за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча.



Удачи, Фёдор! ? pic.twitter.com/94O6neRlZR