«Зенит» — «Нефтчи»: Мантуан сравнял счет через 4 минуты после выхода на поле

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сравнял счет в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» — 1:1.

На 49-й минуте бразилец получил мяч в чужой штрафной после розыгрыша углового и забил гол.

Мантуан появился на поле за 4 минуты до этого: футболист начал матч на скамейке запасных и вышел на замену после перерыва.