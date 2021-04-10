Роман Емельянов не сможет сыграть против «Динамо»
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии команды перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Динамо».
«Футболисты выходят на поле, и они должны быть готовы. Они тренируются, готовятся к играм — это их работа. Команда готова играть и показывать свой футбол в завтрашнем матче. Травмы, конечно, всегда есть. Наверное, Роман Емельянов завтра не будет играть, потому что нужно еще несколько дней, чтобы восстановиться. Остальные все здоровы», — сказал Иванов «СЭ»
Матч «Динамо» — «Урал» пройдет завтра, 11 апреля, на «ВТБ-Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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