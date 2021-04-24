Черевченко рассказал о мотивации «Химок» на матч с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 27 тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Потеряна ли у «Химок» мотивация? Слово «мотивация» мы не понимаем. У любого спортсмена должна быть мотивация. Без мотивации зачем на поле выходить и спортом заниматься?

«Динамо» мне очень нравится, молодая команда. Хорошие исполнители. Очень приличная команда, особенно при игре в атаке. По составу видно, что «Динамо» будет атаковать и играть первым номером", — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — восьмая строчка и 38 баллов.