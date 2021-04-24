Семак рассказал, важно ли ему оформить титул в следующей игре с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ротором» (6:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.

— Игра получилась и с точки зрения движения, и с точки зрения создания моментов. Единственно, не получилось быстро забить — было бы проще. Но наше давление должно было воплотиться в забитые мячи, это и случалось во втором тайме. Поздравляю ребят с победой.

— Почему Кузяев и Караваев остались в запасе?

— Отсутствие Кузяева связано с карточками. Он прекрасно выглядел в последнее время, и терять такого игрока в важнейшей встрече нам было бы крайне нежелательно. У нас есть другие футболисты середины поля, которыми мы могли его заменить. А по поводу Караваева — попытались немного свежести внести.

— Насколько для вас принципиально выиграть чемпионство дома?

— Главное — в принципе выиграть. Сейчас думаем только о следующем матче. Нужно постараться победить «Локомотив».

(Гоша Чернов)