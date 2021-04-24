В «Роторе» объяснили разгром от «Зенита» кадровыми проблемами

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев прокомментировал итог матча 27-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:6).

— У нас есть кадровые проблемы. Вышли на матч, имея двух номинальных защитников. Противостоять такой команде, как «Зенит», сложно. Тем не менее, считаю, мы не должны были бросать играть. Обидный мяч пропустили на последних секундах первого тайма. Нельзя было опускать руки. Хочу принести извинения болельщикам. И мы разочаровали, и сами разочарованы.

— Почему в запасе было только пять игроков?

— Есть дисквалифицированные и больные, которые могли присутствовать на скамейке. Но у них была вероятность усугубить травмы.

— Каков был план на игру?

— Мы исходили из тех игроков, которые есть. Учитывая всего двух центральных защитников, мы должны были обеспечить надежность в обороне, а также старались действовать на контратаках. Давление было очень сильным, но в первом тайме мы справлялись, считаю.

(Гоша Чернов)