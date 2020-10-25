Черевченко оценил победу «Химок» над «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 12-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» в гостях (2:0) отметил: он доволен действиями команды в целом. Оба гола химчане провели в добавленное время.

— Игра тяжелая. «Ростов» имел территориальное преимущество, но по моментам и ударам, думаю, все было одинаково, — сказал Черевченко в послематчевом комментарии.

— Экстренная замена Логашова на Данилкина перед игрой связана с травмой?

— Да, Логашов вчера получил непростую травму голеностопа. Врачи вчера и сегодня делали укол. Он попробовал работать в полную силу на разминке, сказал, что на сто процентов не сможет играть. А если футболист не готов, то для меня понятно, что в основном составе он не выйдет.

— Мирзов собирался бить оба пенальти, но их отменили, а он забил и сделал голевую передачу в концовке. Это лучший игрок вашей команды прямо сейчас?

— Я так не могу говорить, кто лучший или худший. Для меня сегодня была одна единая команда.

— При этом приз лучшему игроку получил Данилкин...

— Для меня была единая команда, одно целое. (Артем Агапов)