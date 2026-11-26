НХЛ, результаты и видео голов 26 ноября: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Тампа» уступила «Каролине». Все матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В ночь на четверг, 26 ноября в НХЛ прошли матчи: «Бостон» — «Виннипег» (2:4), «Баффало» — «Рейнджерс» (5:1), «Коламбус» — «Нью-Джерси» (2:3 Б), «Флорида» — «Оттава» (5:3), «Айлендерс» — «Сент-Луис» (3:2 Б), «Питтсбург» — «Калгари» (3:6), «Тампа» — «Каролина» (1:3), «Вашингтон» — «Филадельфия» (7:3), «Детройт» — «Ванкувер» (5:1), «Даллас» — «Нэшвилл» (1:3), «Миннесота» — «Юта» (3:4), «Колорадо» — «Монреаль» (6:0), «Анахайм» — «Сан-Хосе» (7:0) и «Сиэтл» — «Чикаго» (1:3).
26 ноября, четверг
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|25
|19
|6
|41
|2
|Нью-Джерси
|25
|17
|8
|34
|3
|Айлендерс
|24
|12
|12
|29
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|27
|9
|18
|24
|6
|Вашингтон
|22
|11
|11
|22
|7
|Коламбус
|23
|9
|14
|19
|8
|Питтсбург
|24
|7
|17
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|26
|16
|10
|35
|2
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|32
|3
|Монреаль
|26
|14
|12
|32
|4
|Бостон
|24
|15
|9
|31
|5
|Флорида
|25
|14
|11
|31
|6
|Баффало
|25
|11
|14
|26
|7
|Детройт
|24
|9
|15
|21
|8
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|32
|3
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|4
|Нэшвилл
|24
|13
|11
|31
|5
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|29
|7
|Юта
|26
|13
|13
|29
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|24
|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|27
|6
|21
|13
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
|27.11
|21:00
|Нэшвилл – Юта
|- : -
|27.11
|21:00
|Бостон – Торонто
|- : -
|27.11
|21:00
|Нью-Джерси – Калгари
|- : -
|27.11
|22:00
|Сент-Луис – Даллас
|- : -
|27.11
|23:00
|Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|27.11
|23:00
|Вашингтон – Флорида
|- : -
|27.11
|23:00
|Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|27.11
|23:00
|Коламбус – Детройт
|- : -
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