НХЛ, результаты и видео голов 26 ноября: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Тампа» уступила «Каролине». Все матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь на четверг, 26 ноября в НХЛ прошли матчи: «Бостон» — «Виннипег» (2:4), «Баффало» — «Рейнджерс» (5:1), «Коламбус» — «Нью-Джерси» (2:3 Б), «Флорида» — «Оттава» (5:3), «Айлендерс» — «Сент-Луис» (3:2 Б), «Питтсбург» — «Калгари» (3:6), «Тампа» — «Каролина» (1:3), «Вашингтон» — «Филадельфия» (7:3), «Детройт» — «Ванкувер» (5:1), «Даллас» — «Нэшвилл» (1:3), «Миннесота» — «Юта» (3:4), «Колорадо» — «Монреаль» (6:0), «Анахайм» — «Сан-Хосе» (7:0) и «Сиэтл» — «Чикаго» (1:3).

26 ноября, четверг

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 03:30. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 04:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер) Колорадо Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 05:30. Honda Center (Анахайм) Анахайм Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 05:40. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Чикаго

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