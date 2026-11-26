«Великобритания кончилась». Фьюри теперь живет на острове Мэн и не признает Англию своей страной

Дома стало слишком опасно.

Полгода назад Британию взбудоражила новость — Тайсон Фьюри переезжает с семьей на остров Мэн.

Казалось бы, перемещение не самое радикальное — от Моркама, где жил Фьюри, до Мэна всего 115 км и культурно это та же Англия. Однако шум был немалый. Во-первых, многих возмутило, что боксер уехал на совсем другие налоги. На родине он платил по максимальной ставке 45 процентов, а на новом месте будет отдавать всего 21 процент. Во-вторых, пострадал образ: в Англии Фьюри держали за своего парня из обычного прибрежного городка, народного чемпиона, а теперь он осядет на острове богачей. В-третьих, тема обострила политические споры из-за мигрантов, экономики, безопасности, массового бегства состоятельных британцев из страны. Когда миллионам белых англичан тревожно за будущее страны, такие новости явно не прибавляют позитива.

Сам Тайсон поначалу объяснял все просто: ему важны безопасность и неприкосновенность частной жизни. Его домашний адрес стал известен всем, и к воротам потянулись зеваки и сумасшедшие, причем даже из-за границы.

«Когда люди знают, где ты живешь, ты в любой момент можешь стать мишенью, — рассказал Фьюри ITV. — Поэтому я переехал и теперь держу свой адрес в секрете. Последней каплей стало то, что какой-то псих перелез через мои ворота, а они высотой 40 футов [12 метров]. У меня сторожевая собака. Приехала полиция, а он им говорит: «Я пришел, чтобы Тайсон и Пэрис меня усыновили».

Меня дома не было, я был в зале. Пэрис позвонила мне в панике. А ведь у этого мужика мог бы быть нож или еще что-нибудь. Мне еще пришлось отключить домофон на воротах, потому что каждые выходные в него звонили всю ночь напролет. Всякие чудики и пьяные парковались прямо перед домом, звонили и спрашивали: «А Тайсон дома?»

У меня дома перебывало миллион психов. Как-то явился парень, с ног до головы обвешанный ракушками. Выглядел как полный псих. Сказал: «Бог послал меня поговорить с тобой». Мой менеджер Спенсер Браун дал ему 20 фунтов, тот схватил деньги и исчез. Эти люди безобидны, но вдруг попадется тот, кто не безобиден?

На меня покушались еще грабители из-за границы. Они приехали в Великобританию, чтобы ограбить меня и еще нескольких знаменитостей, а потом сбежать обратно к себе в страну.

Я подумывал уехать за границу, куда-нибудь подальше, но оказалось, что остров Мэн — идеальное для меня место: здесь говорят по-английски, в ходу английские фунты. Могу заехать на местную заправку, взять кофе и английскую газету, поговорить на родном языке».

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Однако на днях бывший чемпион пришел на подкаст Луи Теру и заговорил иначе. Оказалось, дело не только в назойливых психах — умирает вся старая Англия. Подробностей не озвучил, но очевидно, что это намек на мигрантов.

Эпизод важно читать целиком, в форме диалога — очень показательно, как Тайсон открещивается от родной страны.

— Я всегда был большим фанатом Дональда Трампа. Он хороший бизнесмен, и, если бы он руководил нашей — вернее, вашей — страной, вам было бы хорошо.

— Это и ваша страна тоже.

— Я живу на острове Мэн, и теперь я мэнец. У нас разное правительство. Хотя формально нами обоими руководит король Чарльз.

— То есть вы мэнец?

— Да. (Запевает шуточную песню.) From The Isle of Man... (Смеется.)

— Без хвоста? (Отсылка к бесхвостым кошкам древней породы мэнкс. — Прим. «СЭ».)

— Без хвоста. Я с острова Мэн. Я больше не манчестерец, не житель Моркама. Я мэнец.

— Вы уехали из-за чрезмерного внимания?

— Не только из-за внимания.

— Но точно не из-за налогов?

— Не только из-за налогов. Великобритания стала небезопасным местом. Великобритания совершенно кончилась. Если ты кем-то стал, ты знаменит, у тебя что-то есть, тебя *****, ограбят, пырнут или застрелят. Факты.

— Я достаточно знаменит, но со мной ничего из этого не происходило.

— Скажите свой адрес на этом подкасте, и следующим пойдут грабить вас. Меня грабили. Моего брата грабили. Большинство футболистов, которых я знаю, грабили. Каждый день у моего дома собирается куча идиотов. Нет безопасности, спокойствия, частной жизни. Я жил в Моркаме 17 лет, но теперь там жить нельзя.

— Публиковались данные, что преступность снижается. Хотите верьте, хотите нет.

— Безумие.

Фьюри не первый известный британский боксер, который бежит из страны. Несколько месяцев назад о переезде в ОАЭ заявил бывший чемпион мира Карл Фроч. Причина та же — безопасность.

Для Тайсона переезд на Мэн и правда выглядит идеальным решением. Недостатки родины: мигранты и налоги — удалены, остались только плюсы: уют и благополучие, родная культура и язык, белое население, английский пейзаж. Все-таки за большие деньги в Европе еще можно найти настоящую Европу.

Мэн, кстати, интересен не только бесхвостыми кошками и мягкими налогами, но и загадочным гербом с тремя бегущими ногами. Этот символ называется трискелион и означает стойкость, независимость и верность историческому наследию острова. Латинский девиз под ним гласит: «Как ни бросишь, будет стоять».