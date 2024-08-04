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4 августа, 23:55

Черевченко оценил ничью «Факела» в матче с «Краснодаром»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«В перерыве указали некоторым игрокам, что они неправильно перестраиваются в оборону. С этим было много проблем. Должен ли был получить Сперцян вторую желтую карточку? Я в судейские дела не лезу. Как я понимаю, мяч был в воздухе. Посчитали, что он вышел за пределы поля. Когда будет готов Мертенс выйти в старте? Он долго восстанавливался после травмы, пока через игры набирает форму», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.

&laquo;Факел&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли нулевую ничью в&nbsp;матче РПЛ. И где атакующий футбол «Краснодара»? При Ивиче все было гораздо лучше

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».

Игорь Черевченко
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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Зенит

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Бителло

Динамо

 4
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Алексей Батраков

Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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Факел

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