Черевченко оценил ничью «Факела» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«В перерыве указали некоторым игрокам, что они неправильно перестраиваются в оборону. С этим было много проблем. Должен ли был получить Сперцян вторую желтую карточку? Я в судейские дела не лезу. Как я понимаю, мяч был в воздухе. Посчитали, что он вышел за пределы поля. Когда будет готов Мертенс выйти в старте? Он долго восстанавливался после травмы, пока через игры набирает форму», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».