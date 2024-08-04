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4 августа, 23:55

Агент Дивеева: «У Игоря сейчас хорошая форма, бросает вызов самому себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин прокомментировал игру защитника ЦСКА Игоря Дивеева на старте чемпионата. Дивеев в трех турах РПЛ забил три мяча.

«Игорь будет нападающим? Нет, он не будет нападающим. (Смеется.) Бросает ли Дивеев вызов Глушенкову из «Зенита»? Я бы так к этому не относился, Игорь вызов самому себе бросает. Он играет по эпизоду нападающего, когда подключается к стандартным положениям. Но все-таки его профиль — это оборона. Его голы — это вызов нападающим только отчасти, их надо немножко раззадорить: «Смотрите, что защитник делает. Где же вы тогда?» Можно ли сказать, что Игорь сейчас в своей лучшей форме? В лучшей или нет — сложно сказать, очень относительная категория. Но форма у него хорошая сейчас», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

ЦСКА с семью очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Рубин – Химки
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