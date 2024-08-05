Илич о победе над махачкалинским «Динамо»: «Недоволен игрой «Пари НН», но самое важное — три очка»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Я недоволен нашей игрой, но самое важное сейчас — победа и три очка. Нам надо улучшать наши действия, нужно работать над своей игрой, чтобы становиться лучше», — приводит слова Илича официальный сайт клуба.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.